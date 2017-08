VN-Veiligheidsraad legt nieuwe sancties op aan Noord-Korea

De resolutie werd opgesteld door de Verenigde Staten en legt de Noord-Koreaanse uitvoer van steenkool, ijzererts, looderts en zeevruchten aan banden.

Ook wordt het voor andere landen en bedrijven verboden om het huidige aantal Noord-Koreaanse gastarbeiders uit te breiden, nieuwe zakenverbanden met Noord-Korea aan te gaan of te investeren in bestaande gezamenlijke ondernemingen. Noord-Korea verdient jaarlijks 2,5 miljard euro aan de export.

De Veiligheidsraad ging unaniem akkoord met de nieuwe sancties. Negen personen en vier organisaties worden toegevoegd aan de zwarte lijst van de VN, waaronder de grootste internationale valutabank van Noord-Korea. Banktegoeden in het buitenland worden bevroren en de betrokkenen krijgen een reisverbod.

China

Aan de stemming ging een maand van onderhandelingen met China vooraf. Het Witte Huis heeft zich in de afgelopen weken ontevreden getoond over de Chinese opstelling richting bondgenoot Noord-Korea. President Donald Trump dreigde met economische sancties tegen Chinese bedrijven die zakendoen met Pyongyang.

De Chinese VN-ambassadeur Liu Jieyi riep het Noord-Koreaanse bewind zaterdag op geen acties te ondernemen die de spanningen verder kunnen doen escaleren.

Ook zei Liu dat Washington het Amerikaanse anti-raketsysteem THAAD in Zuid-Korea moet ontmantelen. Volgens China geven de raketten Zuid-Korea niet meer veiligheid en maken ze de crisis alleen maar complexer.

VS

De Amerikaanse VN-ambassadeur Nikki Haley zei zaterdag dat haar land "verstandige defensieve voorzorgsmaatregelen neemt en zal blijven nemen om onszelf en onze bondgenoten te beschermen."

"We moeten onszelf niet voor de gek houden door te denken dat we het probleem nu hebben opgelost. De Noord-Koreaanse dreiging is er nog steeds en is in hoog tempo gevaarlijker aan het worden", zei Haley. "Meer actie is noodzakelijk."

Als Noord-Korea zijn nucleaire- en raketprogramma's in het huidige tempo blijft doorvoeren, zal het volgens experts binnen enkele jaren beschikken over wapens die een kernkop naar de VS kunnen dragen. Het Aziatische land beschuldigt de Amerikanen en buurland Zuid-Korea ervan de spanningen in de regio op de spits te drijven met gezamenlijke militaire oefeningen.