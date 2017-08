'VS signaleert veel activiteiten van onderzeeërs Noord-Korea'

Deze rapportages volgen volgens CNN na de tweede geslaagde raketproef van Pyongyang met een langeafstandsraket.

Met een lanceertest wordt het lanceersysteem van raketten getest en verbeterd. Dit gebeurt om te voorkomen dat vlammen of hitte van afgevuurde raketten de onderzeeboot beschadigt.

De nieuwste test, die werd uitgevoerd vanaf de Sinpo Naval scheepswerf in het noorden van het land, is de derde van deze maand. Het perfectioneren van deze techniek is cruciaal voor de technieken die worden gebruikt om vanaf onderzeeërs langeafstandsraketten te lanceren.

Militaire experts

De recente kernactiviteiten van Noord-Korea hebben aangetoond dat het land verder is met het ontwikkelen van raketten dan de VS aannam. Volgens militaire experts had de langeafstandsraket die vrijdag werd getest in theorie steden als Los Angeles, Denver en Chicago kunnen bereiken.

De Noord-Koreaanse leider Kim Jong Un claimde dit weekend dat zijn raketten nu desgewenst alle Amerikaanse steden zouden kunnen raken.

Probleem aanpakken

In een reactie stelde president Donald Trump dat hij "het probleem Noord-Korea aan zou gaan pakken". Maar details over de manier waarop gaf Trump niet: "Wij pakken Noord-Korea aan. We zullen in staat zijn ze aan te pakken. We pakken alles aan."

Woordvoerder Sarah Huckabee Sanders antwoordde maandag desgevraagd dat "alle opties op tafel liggen" toen een journalist haar vroeg of de VS van plan is Noord-Korea aan te vallen. Zij voegde er aan toe dat Trump zijn beslissingen op dit gebied "niet via Twitter wereldkundig gaat maken".

Onvermijdelijk

Senator Lindsay Graham, die lid is van de militaire senaatscommissie, liet dinsdag weten dat het "gebruik van militaire middelen" zeker een optie is om de dreiging van Noord-Korea een halt toe te roepen. "Er ligt een militair scenario om Noord-Korea en haar kernprogramma te vernietigen", stelde hij in de Today Show van NBC.

Hij noemde dit scenario "onvermijdelijk" als Noord-Korea weigert te stoppen met de kernproeven. "Als er een oorlog plaatsvindt, dan zal dat in Noord-Korea zijn", beklemtoonde Graham. "Als er duizenden doden vallen, dan zal dat daar zijn, en niet hier in de VS."

Democraten in de Senaat reageerden zeer verontrust op de uitspraken van Trump over Noord-Korea en verwijten de miljardair "een ongekende naïviteit" met zijn suggestie dat hij de Noord-Koreaanse kerndreiging "wel even zal aanpakken".

Dialoog aangaan

Rex Tillerson, de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, zei dinsdagavond juist dat het Witte Huis de dialoog aan wil gaan met Pyongyang.

"We streven geen machtswisseling na, gaan niet de aanzet geven voor hereniging van het schiereiland en we zijn niet op zoek naar een excuus om onze militairen naar gebieden ten noorden van de 38e breedtegraad te sturen", aldus Tillerson tijdens een bijeenkomst met journalisten. "Wij zijn jullie vijand niet, Noord-Korea. Maar jullie confronteren ons met een onacceptabele dreiging. Daarop moeten we reageren."