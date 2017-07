'Noord-Korea test nieuw type intercontinentale raket'

Dat meldt het Zuid-Koreaanse persbureau Yonhap. De Hwasong-14-raket zou een hoogte hebben bereikt van meer dan 2.300 kilometer en heeft in zijn boog naar schatting zesduizend kilometer afgelegd. Het projectiel is na 39 minuten volgens planning geland in Japanse territoriale wateren, 930 kilometer van de locatie van lancering.

Amerikaanse en Zuid-Koreaanse waarnemers betwijfelen of het om een intercontinentale ballistische raket (ICBM) gaat, zij gaan uit van een proef met een krachtige middellangeafstandsraket.

In de regio heerst grote onrust over de Noord-Koreaanse obsessie met raketten. Ook de Amerikanen maken zich grote zorgen over het nucleaire en raketprogramma van het totalitaire regime in Pyongyang.

Reacties

De Amerikaanse president Donald Trump heeft op Twitter gereageerd op de raketproef. ''Heeft die man niets beters te doen met zijn leven?", vraagt de Amerikaanse president, waarmee hij verwijst naar de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un.

Trump schreef verder dat hij zich niet voor kan stellen dat Zuid-Korea en Japan de aanhoudende raketproeven van Noord-Korea nog lang zullen tolereren. ''Misschien neemt China wel harde maatregelen en wordt deze onzin voor eens en altijd beëindigd!", aldus de Amerikaanse president.

De Zuid-Koreaanse president Moon Jae-in neemt de jongste raketproef van Noord-Korea erg serieus. Hij zei dat wordt geanalyseerd of het om een soort intercontinentale ballistische raket kan gaan. Hij heeft dinsdag de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties opgeroepen ''meer maatregelen tegen Noord-Korea te nemen na de laatste provocatie''.

China maant tot kalmte en terughoudendheid na de raketproef. Het land is niet van plan zich actief te mengen in het conflict. Volgens een woordvoerder van het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties duidelijke regels gesteld aan de raketlanceringen, waar China het echter niet mee eens is.