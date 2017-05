Noord-Korea vuurt weer raket af

Volgens het leger van Zuid-Korea is het projectiel afgevuurd in oostelijke richting. Het Zuid-Koreaanse persbureau Yonhap meldt dat de raket in de Japanse Zee zou zijn beland. In de exclusieve economische zone van Japan.

De Zuid-Koreaanse legerautoriteiten stellen dat het buurland een korteafstandsraket heeft afgeschoten. Het zou gaan om een variant van de Scud. Het projectiel zou een vlucht hebben gemaakt van 450 kilometer.

De Japanse regering zou nog geen berichten hebben ontvangen over de schadegevolgen van de raket. Wel sprak een woordvoerder van het kabinet in Japan over "ernstig problematische aanval".

Schending

"De raketlancering zal hoe dank ook zware gevolgen hebben als je kijkt naar de veiligheid van het scheepsvervoer en luchtverkeer. Bovendien is het afvuren van de ballistische raket een duidelijke schending van de resoluties van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties."

De Japanse premier Shinzo Abe veroordeelde het raketvuren en zei dat hij nadenkt over een reactie op de aanval. Abe overlegt daarover met de Verenigde Staten en Zuid-Korea.

De lancering is direct gemeld aan de Zuid-Koreaanse president Moon Jae-in, die de Nationale Veiligheidsraad van het land bijeen riep om de situatie te bespreken.

De VS heeft de raketlancering eveneens bevestigd. Volgens de Amerikaanse autoriteiten zou het projectiel een vlucht van zes minuten hebben gemaakt en in de Japanse Zee zijn gestort. De raket zou geen gevaar hebben gevormd voor Noord-Amerika.

Rakettesten

Het communistische Noord-Korea testte de laatste maanden meermaals ballistische raketten.

Een week geleden nog, lanceerden de Noord-Koreanen een raket die net buiten de exclusieve Japanse economische zone belandde.

Begin mei vuurde Noord-Korea ook een raket af, die bij Rusland in zee terecht kwam. Die lancering werd scherp veroordeeld door de internationale gemeenschap en de VN.