'Zware bomaanval VS in Afghanistan absoluut signaal naar Noord-Korea'

Dat zegt Noord-Korea-deskundige Koen de Ceuster van de Universiteit Leiden tegen NU.nl. "De bom wordt ook wel de 'bunkerbuster' genoemd en in Noord-Korea vinden rakettesten ondergronds plaats."

De Verenigde Staten gebruikten bij de aanval in Afghanistan de zeer zware GBU-43 bom, de zwaarste niet-nucleaire bom in het wapenarsenaal van de VS. Minstens 36 IS-strijders werden daarbij gedood. Het was de eerste keer dat het land dit wapen gebruikte bij een operatie.

De Ceuster verwijt de Amerikanen last te hebben van tunnelvisie en de Amerikaanse president Donald Trump een gebrek aan langetermijnbeleid inzake Noord-Korea.



Spierballengerol

"Dreigen met een aanval lijkt op spierballengerol, als is het zeker niet uitgesloten dat die aanval er daadwerkelijk komt", stelt De Ceuster. "Dat is de onvoorspelbaarheid van Trump: je weet niet wat er gebeurt."

Het bewijs daarvoor leverde de Amerikaanse president vorige week al door toestemming te geven voor de luchtaanval op een Syrische luchtmachtbasis uit wraak op een gifgasaanval in dat land. "De consequenties van zijn aanvallen zijn dat de stukken op het schaakbord grondig door elkaar geschud worden, maar met een aanval op Noord-Korea bewandelt de VS onbetreden paden."

Marineschepen

De spanningen rond het Noord-Koreaanse kernwapenprogramma liepen deze week hoog op. Uit bezorgdheid stuurden de Verenigde twee marineschepen, gewapend met Tomahawk-raketten richting het Koreaanse schiereiland.

De VS zou zelfs een preventieve luchtaanval voorbereiden op Noord-Korea. Zodra de Amerikanen ervan overtuigd zijn dat de Noord-Koreanen een nieuwe kernproef gaan uitvoeren, zullen ze toeslaan, meldde de Amerikaanse zender NBC vrijdag op basis van bronnen bij de geheime dienst.

Het Pentagon wilde niet speculeren over mogelijke scenario’s, maar president Donald Trump zei wel dat de maat vol is voor wat betreft de provocaties door Noord-Korea.

Kernproef

Noord-Korea voerde de afgelopen maanden tot ongenoegen van de rest van de wereld meerdere rakettests uit. Zaterdag begint in het land de viering van de 105e geboortedag van oud-leider Kim II-Sung en Noord-Korea wil tijdens de festiviteiten ook een kernproef uitvoeren. Daarbij stellen experts dat op de testlocatie Punggye-ri, waar eerder al kernproeven werden gehouden, verhoogde activiteit is te zien.

De Ceuster stelt dat er vanuit moet worden gegaan dat die kernproef er komt. "Het regime lokt hiermee een aanval van de VS uit en er zullen zeker sancties volgen, maar als ze het afblazen, geven ze toe aan de internationale druk."

Het antwoord van de Amerikanen daarop zou kunnen zijn dat zij besluiten om Noord-Korea aan te vallen. "Wat er dan gebeurt weet niemand, dat hangt ook van het doelwit af", zegt De Ceuster. "Maar als ze overgaan tot militair ingrijpen zal dat buitengewoon destabiliserend werken in de regio. China zal dat te allen tijde willen voorkomen."

Lessen

De Ceuster hoopt dat het niet zover komt en dat Trump geleerd heeft van de lessen van de Chinese president Xi Jinping, waarmee de Amerikaanse president vorige week een ontmoeting had. "Xi Jinping weet dat een preventieve daad niet werkt en dat je het probleem Noord-Korea met een aanval niet effectief oplost", zegt hij. "Bovendien zal een aanval het regime in de kaart spelen. Het bevestigt namelijk wat Noord-Korea al jaren verkondigt: dat het land zich moeten wapenen tegen de grote vijand, de VS."

De Ceuster waarschuwt dat Noord-Korea een aanval door de VS niet aan zich voorbij zal laten gaan. Een eventuele tegenaanval kan volgens hem gericht zijn op militaire doelen van de VS. Over een kernwapen die het vasteland van de VS kan bereiken, beschikt Noord-Korea op dit moment niet. "Het duurt volgens prognoses minimaal nog twee jaar voordat zij daar de technologie voor hebben."

Maar zelfs als de Noord-Koreanen een kernwapen in handen hebben, is de situatie volgens De Ceuster nog beheersbaar. "Het gevaar is ook wat doen ze met die technologie, verkopen ze die? Noord-Korea is ook een speler op de wapenmarkt."

Oplossing

De Ceuster hoopt dat de oplossingen alsnog aan de onderhandelingstafel worden gezocht. "Belangrijk hierbij is om te kijken wat de belangen zijn van Noord-Korea. Als je het gevoel van onveiligheid die Noord-Korea voelt wegneemt, is er ook geen reden om een kernwapen te hebben."

"Het is aan de internationale gemeenschap om een antwoord te vinden. Tot nu toe is de wereld niet in staat gebleken om het raketprogramma van Noord-Korea tegen te houden."