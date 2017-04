Overzicht: Het Noord-Koreaanse kernwapenprogramma

Begin dit jaar kondigt de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un aan dat Noord-Korea een intercontinentale ballistische raket heeft ontwikkeld. In de daaropvolgende maanden voert het land met verschillende raketten tests uit, internationaal levert dit Kim Jong-un veel commentaar op.

Deze maand signaleren analisten op satellietfoto's nieuwe activiteiten in Punggye-ri, een nucleair onderzoekscomplex in het noordwesten van het land, die lijken te duiden op een naderende kernwapentest. China maant de VS tot kalmte.

Wat ging hieraan vooraf?

1956-1990: Start nucleair programma

Al in 1956 werden Noord-Koreaanse wetenschappers in de Sovjet-Unie getraind om een eigen kernwapenprogramma te kunnen beginnen. Een groot nucleair onderzoekscomplex in de stad Yongbyon wordt in 1962 geopend. In het decennium dat volgt kruipt het vermogen van de Yongbyon-reactor omhoog, eerst naar twee megawatt, daarna naar vier.

Eind jaren zeventig en begin jaren tachtig begint Noord-Korea met het winnen van uranium in eigen land.

1984-1986: Noord-Korea voltooit de bouw van een reactor van vijf megawatt, die kan worden gebruikt om plutonium te winnen. Dat is een essentieel ingrediënt voor de productie van kernwapens.

12 december 1985: Noord-Korea tekent het non-proliferatieverdrag voor kernwapens, maar weigert inspecteurs van het Internationaal Atoomagentschap (IAEA) toe te laten. Aan de hand van satellietfoto's constateren Amerikaanse analisten dat er nieuwe nucleaire faciliteiten worden gebouwd in Yongbyon. Ze vermoeden dat het land kernwapens wil ontwikkelen.

1989: Met de val van de Sovjet-Unie verliest Noord-Korea een belangrijke bondgenoot. De Sovjet-Unie bood het land 45 jaar lang veiligheidsgaranties en economische steun.

1992-2003: Atoominspecties

Mei 1992-december 1993: Voor het eerst worden er IAEA-inspecteurs toegelaten. Die vinden bewijzen dat de Noord-Koreanen informatie achterhouden en misleidende verklaringen afleggen. Het regime weigert inspecteurs regelmatig toegang tot delen van het Yongbyon-complex. Het land dreigt zich terug te trekken uit het non-proliferatieverdrag. IAEA-hoofd Hans Blix zegt "geen betekenisvolle garanties" te kunnen geven dat Noord-Korea geen kernwapens ontwikkelt.

Oktober 1994: Noord-Korea en de VS tekenen een overeenkomst waarin het Aziatische land belooft zijn verouderde nucleaire reactoren te zullen ontmantelen in ruil voor twee moderne vervangers, die niet kunnen worden gebruikt voor de productie van plutonium.

Januari 2002: De Amerikaanse president George W. Bush schaart Noord-Korea, Iran en Irak bij de 'As van het kwaad' - landen die massavernietigingswapens willen ontwikkelen en een bedreiging vormen voor de wereldvrede.

Oktober 2002: De regering-Bush onthult dat Noord-Korea heeft toegegeven de overeenkomst uit 1994 te hebben geschonden met een geheim kernwapenprogramma.

Januari 2003: Noord-Korea trekt zich terug uit het internationale verdrag tegen de proliferatie van nucleaire wapens. Het land zegt niet van plan te zijn daadwerkelijk kernwapens te ontwikkelen.

Februari 2003: De VS bevestigen dat de Noord-Koreanen de nucleaire reactor in Yongbyon weer hebben geactiveerd.

2003-2009: Kernmacht Noord-Korea

April 2003: Noord-Korea kondigt aan kernwapens te hebben ontwikkeld.

19 september 2005: Na oplopende spanningen gaat het land schoorvoetend akkoord met de ontmanteling van alle nucleaire activiteiten, inclusief wapenprogramma's, in ruil voor internationale steun en economische samenwerking.

20 september 2005: Noord-Korea weigert de nucleaire activiteiten af te bouwen als het geen reactor voor civiele energieopwekking krijgt.

Juli 2006: Noord-Korea voert een test uit met lange-afstandsraketten die kernkoppen kunnen dragen. De VN-Veiligheidsraad neemt een resolutie aan waarin Noord-Korea wordt gemaand het wapenprogramma stop te zetten.

Oktober 2006: Voor het eerst voert Noord-Korea een succesvolle test uit met een kernbom. De Veiligheidsraad stelt een brede verzameling sancties in.

September 2007: Noord-Korea tekent een verdrag waarin het belooft de belangrijkste nucleaire reactor in Yongbyon te sluiten in ruil voor honderden miljoenen euro's aan economische hulp.

December 2007: Het land mist de deadline voor de overeenkomst.

December 2008: Er vinden weer internationale onderhandelingen plaats. Die leiden niet tot een overeenkomst, omdat Noord-Korea weigert atoominspecteurs toe te laten.

Mei 2009: Noord-Korea voert een tweede kernwapentest uit. De VN-Veiligheidsraad reageert weer met sancties.

2012-2016: Raketontwikkeling

Februari 2012: Het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken maakt bekend dat Noord-Korea weer heeft beloofd de nucleaire- en raketprogramma's stop te zullen zetten, dit keer in ruil voor voedselhulp.

Februari 2013: Noord-Korea voert een derde kernwapentest uit. Het is de eerste keer dat dit gebeurt onder het bewind van Kim Jong-un.

Maart 2014: De spanningen op het Koreaanse schiereiland lopen weer op. Noord-Korea kondigt een nieuwe kernwapentest aan en schiet honderden artilleriegranaten over de zeegrens met Zuid-Korea. Dat land reageert door terug te schieten op Noord-Koreaanse wateren.

Mei 2015: Noord-Korea kondigt aan de technologie te hebben ontwikkeld om kernwapens te miniaturiseren. Dat is een belangrijke stap in de ontwikkeling van kernkoppen voor raketten.

December 2015: Noord-Korea beweert een waterstofbom te hebben ontwikkeld.

Januari 2016: De waterstofbom is met succes getest, meldt Noord-Korea. De VS zeggen dat niet kan worden geverifieerd of dat inderdaad het geval was.

Maart 2016: Noord-Korea zegt kleine kernkoppen te hebben ontwikkeld.

September 2016: Het land kondigt aan zo'n kernkop te hebben getest. Het is de vijfde Noord-Koreaanse kernwapentest.

2017: Oplopende spanningen

Januari 2017: Kim Jong-un kondigt in een televisietoespraak aan dat Noord-Korea een intercontinentale ballistische raket hebben ontwikkeld.

Februari 2017: Noord-Korea vuurt een middellangeafstandsraket af, die na vijfhonderd kilometer te hebben afgelegd in zee belandt. Japan en de VS veroordelen de lancering.

Maart 2017: Nog eens vier ballistische raketten worden afgevuurd. Drie daarvan belanden in wateren die vallen onder de exclusieve economische zone van Japan.

April 2017: De Amerikaanse president Donald Trump zegt dat de VS niet zullen aarzelen om Noord-Korea alleen aan te pakken als China, de laatste internationale bondgenoot van het land, niet wil meewerken. Trump stuurt marineschepen naar de regio.

14 April 2017: Noord-Korea begint aan de viering van de 105e geboortedag van de stichter van de staat, Kim Il-Sung, de grootvader van hoogste leider Kim Jong-un. Traditioneel grijpt het land dergelijke gelegenheden vaak aan voor raket- of kernwapentests.

Analisten signaleren op satellietfoto's nieuwe activiteiten in Punggye-ri, die lijken te duiden op een naderende kernwapentest. China maant de VS tot kalmte, maar verzet zich ook tegen het beleid van Noord-Korea door flinke economische sancties op te leggen.