Noord-Korea is 'klaar voor oorlog' na komst Amerikaanse marineschepen

Pyongyang noemt het Amerikaanse besluit een "roekeloze actie" en waarschuwt voor de "catastrofale gevolgen" van verdere provocaties, schrijft The Guardian.

Rodong Sinmun, de belangrijkste krant in Noord-Korea, schreef dat het bewind in Pyongyang in staat is zelf een preventieve aanval tegen de Verenigde Staten uit te voeren.

"De huidige ernstige situatie bewijst dat Noord-Korea juist heeft gehandeld door zijn militaire capaciteit voor zelfverdediging op alle mogelijke manieren te versterken'', meldde het Noord-Koreaanse ministerie van Buitenlandse Zaken.

Het ministerie benadrukte dat het nucleaire arsenaal "de spil" van die militaire capaciteit is.

Vliegdekschip

De uitzending van het Amerikaanse vliegdekschip USS Carl Vinson en andere marineschepen is het gevolg van spanningen rond de Noord-Koreaanse kernwapen- en raketprogramma's, die in de afgelopen maanden hoog is opgelopen na een aantal Noord-Koreaanse wapentests.

Aan Noord-Koreaanse zijde wordt zwaar getild aan een aantal gezamenlijke militaire oefeningen van de Amerikaanse en Zuid-Koreaanse strijdkrachten, die volgens Pyongyang een voorbode zijn op een invasie van Noord-Korea.

Bovendien beschouwt het Aziatische regime de Amerikaanse raketaanval op een Syrische militaire vliegbasis vorige week als een duidelijk waarschuwing dat de Amerikaanse president Donald Trump bereid is geweld te gebruiken.