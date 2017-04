'Noord-Korea vuurt opnieuw ballistische raket af'

Het projectiel vloog ongeveer 60 kilometer voordat het voor het Koreaanse schiereiland neerkwam in zee. De lancering vond plaats op het vasteland. Zuid-Korea en de Verenigde Staten analyseren om wat voor type raket het gaat.

De lancering komt vlak voor de topontmoeting tussen de Amerikaanse president Donald Trump en de Chinese president Xi Jinping, die deze week plaatsvindt. Trump ontvangt de Chinese leider op zijn privéresort Mar-a-Lago in Florida. Zij zullen het tijdens het staatsbezoek vrijwel zeker gaan hebben over het raketprogramma van Noord-Korea.

De ontmoeting is volgens het Witte Huis "een test voor de relatie";tussen de VS en China. Dat zei een woordvoerder dinsdag (lokale tijd) tegen aanwezig journalisten op ongeveer hetzelfde tijdstip dat Noord-Korea de vermeende raket afvuurde. Hij stelde dat de situatie "urgenter is geworden" en dat "de tijd bijna op is". "Alle opties liggen nu op tafel wat ons betreft."

Provocatie

Trump voerde zondag de druk voor de gesprekken op door te zeggen dat de Verenigde Staten de nucleaire dreiging van Noord-Korea gaan "oplossen", met of zonder hulp van China. "China heeft een grote invloed op Noord-Korea. En China zal of besluiten ons te helpen met Noord-Korea of ze doen dat niet. Als ze het doen, zal dat goed uitpakken voor China, en als ze het niet doen is dat slecht nieuws voor iedereen", aldus de Amerikaanse president.

Ook is Trump niet van plan toe te geven aan de druk vanuit China om haar antiraketsysteem (THAAD) in Zuid-Korea op te geven. China beschouwt het raketschild als een provocatie, die de vrede en stabiliteit in de regio op het spel zet.

Tegelijkertijd is China, de enige internationale bondgenoot van Noord-Korea, niet blij met de provocaties van het stalinistische land. In februari kondigde de Chinese regering tot eind 2017 een verbod af op de import van steenkolen uit Noord-Korea, waarmee Pyongyang een belangrijke inkomstenbron verliest.

Kernkoppen

De spanningen rond Noord-Korea liepen de afgelopen maanden op door enkele rakettests die het land uitvoerde. Die duiden erop dat het regime in Pyongyang intercontinentale raketten wil ontwikkelen die kernkoppen naar de VS kunnen vervoeren.

De laatste raketlancering van Noord-Korea vond twee weken geleden plaats. Die mislukte.