VS start opbouw raketschild in Zuid-Korea om dreiging Noord-Korea

De eerste onderdelen hiervoor zijn al aangekomen in Zuid-Korea, meldt het Amerikaanse Pacific Command dinsdag.

Aanhoudende provocaties van Noord-Korea zijn voor de VS reden om het raketschild te gaan plaatsen. Het systeem is in staat om andere raketten te onderscheppen en moet het Aziatische land beveiligen tegen Noord-Korea.

Noord-Korea vuurde maandag vier ballistische raketten af. De lanceringen waren volgens Noord-Koreaanse staatsmedia een reactie op de gezamenlijke militaire oefening van Zuid-Korea en de VS die vorige week plaatsvond. De Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un zou persoonlijk toezicht hebben gehad op de lanceringen.

Omstreden

Het antiraketsysteem is niet onomstreden. Zo beschouwt China de Terminal High Altitude Area Defense (THAAD) als een provocatie, die de vrede en stabiliteit in de regio op het spel zet. Ook Rusland sprak eerder zijn zorgen uit over THAAD. Noord-Korea reageerde afgelopen zomer woedend op de plannen van de aartsvijand.

Het afweersysteem moet in april operationeel zijn, weet het Zuid-Koreaanse persbureau Yonhap. Waarnemend president van Zuid-Korea, Hwang Kyo-ahn, zei maandag nog dat het raketschild zo snel mogelijk ingesteld moest worden.

De VS en Zuid-Korea bereikten afgelopen zomer een akkoord over het plaatsen van het raketschild.

Trump

Eerder hadden de Verenigde Staten en Japan opgeroepen tot een spoedvergadering van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties om lanceringen aan de orde te stellen. Volgens een VN-resolutie mag Noord-Korea geen testraketten afschieten. Een datum voor de zitting is nog niet bekend.

Daarnaast hebben de Japanse premier Shinzo Abe en de Amerikaanse president Donald Trump telefonisch gesproken over de jongste rakettesten van Noord-Korea. Trump liet Abe weten dat de VS voor "honderd procent" achter Japan staat.

De twee leiders waren het erover eens dat de acties van Noord-Korea een duidelijke inbreuk zijn op een VN-resolutie die het communistische land verbiedt om ballistische raketten af te vuren. Ook zijn de lanceringen een bedreiging voor de regionale en internationale veiligheid, aldus Abe en Trump.

"President Trump vertelde met dat de VS voor honderd procent achter Japan staat en dat hij wilde dat deze opmerking medegedeeld zou worden aan het Japanse volk", vertelde Abe na afloop van het gesprek.

Defensie

Ook belde de Amerikaanse minister van Defensie, Jim Mattis, met zijn Japanse collega Tomomi Inada over de kwestie. Volgens het Pentagon waren beide ministers het erover eens dat de recente lanceringen "onaanvaardbaar en onverantwoordelijk" zijn.

Mattis verzekerde Inada ervan dat de VS standvastig achter de gemaakte militaire afspraken met Japan zal blijven staan.

Testraketten

Noord-Korea vuurde maandag vier ballistische testraketten in de richting van Japan af. Drie van de vier raketten kwamen terecht in de 200 mijlzone voor de Japanse kust.

Ook Zuid-Korea bevestigde maandag dat Noord-Korea meerdere raketten heeft afgevuurd. De Veiligheidsraad veroordeelde in februari een eerdere test van Noord-Korea.

Veroordelen

De twee landen vroegen in januari samen met Zuid-Korea ook al een spoeddebat aan vanwege rakettesten in Noord-Korea. Dat zorgde voor een unanieme veroordeling door de VN-Veiligheidsraad. Ook werd er gedreigd met "verdere significante maatregelen".