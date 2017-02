Noord-Koreaan aangehouden voor moord broer Kim Jong-un

De politie meldt zaterdag in een verklaring dat de man in de nacht van vrijdag op zaterdag (lokale tijd) is opgepakt.

De 46-jarige Kim Jong-nam werd maandag van achteren bij zijn gezicht vastgepakt toen hij stond te wachten op een vlucht naar Macau, waar hij naar verluidt woonde. Hij voelde zich daarna duizelig en zocht hulp.

Hij overleed onderweg naar het ziekenhuis. Zuid-Koreaanse autoriteiten hebben een sterk vermoeden dat hij is vergiftigd, mogelijk met injectienaalden.

Noord-Korea meldde vrijdagavond de uitkomsten van het rapport dat wordt uitgebracht over de doodsoorzaak te gaan verwerpen. "De Maleisiërs hebben een autopsie uitgevoerd zonder onze goedkeuring en zonder dat wij erbij waren", zegt de Noord-Koreaanse ambassadeur in Maleisië.

Vrouwen

Eerder werden al twee vrouwen opgepakt en een vriend van een van de vrouwen, afkomstig uit Maleisië, werd gearresteerd. Met de Noord-Koreaan heeft de politie nu vier verdachten aangehouden.

Volgens Zuid-Korea zit het Noord-Koreaanse regime achter de moord op Kim Jong-nam en heeft Kim Jong-un daar zelf opdracht voor gegeven. De twee vrouwen zouden Noord-Koreaanse agenten zijn.

Affaire

De 46-jarige Kim Jong-nam werd geboren na een affaire die de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-il had. Kim Jong-nam woonde al langere tijd buiten Noord-Korea en leefde in onmin met zijn halfbroer Kim Jong-un omdat hij zich kritisch zou hebben uitgelaten over Noord-Korea.

Ook een bezoek aan Disneyland in Japan werd hem niet in dank afgenomen. Meerdere keren zou al gepoogd zijn om hem van het leven te beroven.