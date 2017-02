VS, Japan en Zuid-Korea willen spoedoverleg VN om raket Noord-Korea

De vergadering zou volgens een Amerikaanse VN-afgezant ergens op maandag moeten plaatsvinden.

Noord-Korea noemt de raketlancering van zondag een "succes". Het land vuurde een ballistische raket af vanuit het gebied Panghyon, liggend aan de westelijke grens.

Staatspersbureau KCNA meldt dat de leider van het land, Kim Jong-un, zelf aanwezig was bij de lancering van de 'Pukguksong-2'. Volgens de persdienst kan de raket geladen worden met een nucleair wapen. Ook meldt KCNA dat bij de lancering rekening is gehouden met de veiligheid van omliggende landen.

De Verenigde Naties hadden het land eerder al verboden middels een resolutie om ballistische raketten te lanceren. De resolutie maakt onderdeel uit van meerdere afspraken om te voorkomen dat het geïsoleerde land een kernmacht wordt.

Pentagon

De Noord-Koreaanse raketproef was de eerste sinds de verkiezing van Donald Trump tot president van de Verenigde Staten in november. De lancering viel samen met een bezoek van de Japanse premier Shinzo Abe aan Trump in Florida. Abe noemde de actie van Pyongyang "absoluut onaanvaardbaar". Trump liet weten "voor 100 procent achter Japan" te staan.

De regering van Trump had de Noord-Koreaanse "provocatie" al aan zien komen, nadat Trump in het Witte Huis trok, meldde het Witte Huis eerder in een verklaring.

De VS liet weten alle opties af te wegen in een besluit voor een tegenreactie op de raketlancering van de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un. Daarbij wil Washington wel voorkomen dat de spanningen tussen Noord-Korea en de omringende landen nog verder escaleren.