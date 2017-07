Alleen bas en drum niet heilig voor Royal Blood

Ook het tweede album is weer in de beperkte bas- en drums-bezetting opgenomen, maar daar stapt de band in de toekomst wellicht vanaf: "Ik wil niet dat de band afhankelijk is van deze vorm."





Zanger/bassist Mike Kerr en drummer Ben Thatcher richten Royal Blood begin 2013 op in Brighton. Ze versieren snel een platencontract en maken naam in het voorprogramma van de Arctic Monkeys. Het titelloze debuutalbum uit augustus 2014 komt op 1 binnen in de Britse hitlijst, waarna het duo tot 2016 wereldwijd toert. Deze maand is het tweede album How Did We Get So Dark? verschenen.

Overlevingsstand

"Een gestoorde periode", noemt Mike Kerr de rollercoaster waarin Royal Blood in 2014 terecht kwam. "We beseften nauwelijks wat er rondom ons allemaal gaande was. Je schiet in een soort overlevingsstand, want elke show en de daarbij behorende verantwoordelijkheid leek groter dan de vorige. We deden elke dag weer iets voor de eerste keer. Het was natuurlijk geweldig, maar nogal extreem. Wij hadden nooit gedacht dat we commercieel zo succesvol zouden worden."

Geen gimmick

Royal Blood valt onder meer op doordat Kerr al zijn riffs uit een basgitaar met effecten tovert. "Ik had eerlijk gezegd niet eens verwacht dat onze setup een album lang interessant zou zijn", zegt hij. "Omdat het zo simpel en minimaal is. Maar uiteindelijk draait het om het schrijven van goeie songs, riffs, melodieën en teksten. En natuurlijk de chemie tussen Ben en mij. Dit tweede album bewijst voor mij dat onze sound geen gimmick is. Maar er kan een moment komen dat we het muzikaal moeten omgooien. Mocht de tijd daar rijp voor zijn, dan laten we het gewoon gebeuren."

The White Stripes

Vooralsnog zweert Mike Kerr bij simplicity. "Een song als Seven Nation Army van The White Stripes fascineert mij. Je kunt die riff leren aan iemand die nog nooit een gitaar heeft vastgehouden. Zo simpel, toch zou elke gitarist het geschreven willen hebben. Het catchy noemen is een understatement, in elk stadion wordt het gezongen. Zo’n idee aas ik op: één riff waarmee je alle concurrentie declasseert."

Jimmy Page

Over waardering onder muzikanten heeft Royal Blood niet te klagen. Zo is Led Zeppelin-gitarist Jimmy Page een uitgesproken fan. "Zijn stijl is van enorme invloed op mijn manier van spelen", vertelt Kerr. "Als je muziek uitbrengt moet je erop voorbereid zijn dat je helden het niks vinden. Daar ging ik eigenlijk al vanuit. Dus toen Jimmy Page ons benaderde en geweldige dingen over onze muziek zei, had dat een grote invloed op mijn zelfvertrouwen als muzikant. Hij was heel bemoedigend en praat nog steeds met een jeugdig enthousiasme over muziek."