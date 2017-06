Clean Bandit probeert geen hits te maken

Jack Patterson kan nog steeds nauwelijks geloven dat De Britse dancegroep zo succesvol is. "Op de één of andere manier zijn we in deze situatie terecht gekomen, maar dat hebben we niet zo gepland. We hebben het succes niet nagejaagd, het overkwam ons echt. Opeens stonden we met twee benen in mainstream pop-land."

Weer in de anonimiteit verdwijnen is echter geen optie meer, vindt hij: "Als je eenmaal op de top hebt gestaan, wil je niet meer naar beneden afzakken. We proberen wel elke keer een hele sterke single te maken. Maar van Rockabye hadden we echt niet verwacht dat het zo groot zou worden. Een miljard views op YouTube, dat getal shockeerde me echt."

Zijn broer Luke Patterson vult hem aan. "Het is een eigen leven gaan leiden. We denken vaak dat onze tracks best alternatief zijn, maar ons label hoort er grote hits in."

Hits

Clean Bandit werd in 2008 in Cambridge opgericht. Het viertal viel op door klassieke invloeden in hun elektronische muziek te verwerken. Naast de Patterson-broers bestaat de band uit zangeres en celliste Grace Chatto. Violist/toetsenist Neil Amin-Smith heeft Clean Bandit in 2016 verlaten.

Met Rockabye scoorde Clean Bandit één van de grootste hits van het afgelopen jaar. De video is inmiddels meer dan een miljard keer op YouTube bekeken en momenteel is de opvolger Symphony wereldwijd een top 10-hit.

Clean Bandit bracht in 2014 het volledige album New Eyes uit, en werkt aan een opvolger. "De muziekindustrie focust vandaag de dag vooral op singles maar wij zien zeker de meerwaarde van een album", stelt Jack Patterson. "Tussen het toeren door proberen we eraan te werken. Het lijkt erop alsof we muzikaal nu twee paden bewandelen: we hebben een ‘smash hits’ mapje en een album-mapje. We hopen ons publiek te kunnen verrassen met het album, er zullen zeker wat meer experimentele stukken opstaan."

Veel haast heeft Clean Bandit niet met het afronden ervan, zegt Jack Patterson. "Het heeft geen zin om te haasten, echt goede muziek is niet tijdsgebonden. Als iets goed is, is het goed." Zijn broer is het daarmee eens. "Uiteindelijk bepaalt het publiek wat goede muziek is. Wanneer die is uitgebracht, doet niet ter zake."