BN-ers bundelen krachten voor rockopera Lance Armstrong

De cd en het boek vertellen het fascinerende verhaal van de Texaan die kanker overleefde, vervolgens zeven keer de Tour de France won en uiteindelijk moest toegeven dat hij een dopingzondaar was. Bert Wagendorp: "Ik zou precies hetzelfde hebben gedaan."





Aan het project werken onder meer Eric Corton, Guus Meeuwis, Frank Lammers en Lea Kliphuis mee. Lance is het tweede deel van de St. Willebrord Sessies, waarvan in 2012 Sporthuis Hubert verscheen. "We wilden eerst iets met Tommy Simpson doen, die precies vijftig jaar geleden op de Mont Ventoux overleed", vertelt Bert Wagendorp. "Maar die kende mijn vriendin niet eens. Die zei: hét verhaal over wielrennen is toch dat van Lance Armstrong? Daar had ze natuurlijk gelijk in."



Lance Armstrong was een talentvolle renner toen hij in 1996 teelbalkanker kreeg. De Texaan overleefde het maar net. Tot ieders verbazing won hij daarna van 1999 tot 2005 zeven keer de Tour de France, een record. De geruchten over zijn dopinggebruik werden steeds sterker, mede door verklaringen van oud-teamgenoten. In 2013 gaf Armstrong het uiteindelijk zelf toe tegenover Oprah Winfrey, waarna al zijn resultaten werden geschrapt.

Niet moralistisch

Wagendorp en Roy benadrukken dat de insteek van Lance niet moralistisch is. "We willen vooral het verhaal vertellen, dat is interessant. Je kunt zeggen wat je wilt, maar hij heeft wel zeven keer die Tour de France gewonnen. Dat kan echt niet alleen op doping. Toen hij terugkwam van zijn ziekte zag hij dat gebruiken de norm was in het peloton. Als je niet meedeed, was je kansloos. De jongens die het weigerden verdwenen geruisloos van het podium."

Onoverwinnelijk

Armstrong professionaliseerde het wielrennen in hoge mate, vertelt Roy: "Hij stelde een ploeg samen met maar één doel: die Tour winnen. Sky met Chris Froome doet dat nu ook. Hij pakte dingen nogal heftig aan." Wagendorp: "Een ongelofelijke drang om te winnen, geen genoegen nemen met verlies. Hij had het beste team en de beste spullen maar was ook degene die het hardste trainde. In alles streven naar een optimum, dat maakte hem onoverwinnelijk."

Dopingvrije wereld

Wat zou je zelf hebben gedaan? wordt de luisteraar voorgelegd. Wagendorp: "We praten niks goed, maar branden hem ook niet af. Wat hij deed had ook te maken met de omstandigheden en de tijd. Je moest die keuze maken. Ik zou precies hetzelfde hebben gedaan, zo goed ken ik mezelf wel. Ik geloof dat Lance Armstrong in een dopingvrije wereld ook zeven keer de Tour had gewonnen."



Het boek en de cd worden op 15 en 16 april gepresenteerd in de Verkadefabriek in Den Bosch.