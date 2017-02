Navarone omarmt diversiteit op nieuw album

"Vroeger waren we geneigd om een poppie liedje veel alternatiever te maken. Nu staan we onszelf toe om het te laten zijn wat het is."





Navarone dankt zijn naam aan Golden Earring-zanger Barry Hay. Die vindt in 2008 dat de band (die aanvankelijk Overthrow heet) rond zanger Merijn van Haren en gitarist Kees Lewiszong iets met de filmtitel The Guns Of Navarone moet doen. Na de EP Navarone verschijnt in 2012 het debuutalbum A Darker Shade Of White, twee jaar later gevolgd door Vim And Vigor. De band toert veel en bouwt zo een sterke livereputatie op.

Alles kan en mag

Voor het derde album Oscillation werd uitgebreid de tijd genomen, legt drummer Robin Assen uit. "Een uitgangspunt was om het beeld dat we van onszelf hadden een beetje los te laten. Wat songwriting betreft moest alles mogelijk zijn, we lieten het muzikaal heel open."

Volgens Merijn van Haren was de band klaar voor zo’n stap: "Toen we de eerste plaat uitbrachten waren we al jaren bezig, het is eigenlijk een soort Best Of van wat we tot dan toe hadden gemaakt. De tweede plaat hebben we heel snel opgenomen, achteraf vonden we niet alles even goed. Wat willen we dan wel? Toen hebben we muzikaal bewust alles opengegooid. Alles kan en alles mag, we zien wel wat eruit komt."

Verwachtingspatroon

Assen noemt Soon I’ll Be Home als voorbeeld van een liedje dat de vorige twee platen wellicht niet had gehaald. "Maar ik denk ik ook: waarom toen niet? Het is één van de meest poppie nummers op de plaat, vanuit onze achtergrond zouden we dat vroeger alternatiever hebben gemaakt."

Van Haren: "Misschien ook met ons publiek in het achterhoofd, je houdt rekening met een bepaald verwachtingspatroon. Nu denken we: als we het zelf tof vinden, is het gewoon goed."

The Beatles

Oscillatie is een natuurkundige term die duidt op energieën die rond een vaste kern bewegen. Als albumtitel slaat het op de huidige koers van Navarone, legt Van Haren uit. "The Beatles zijn een grote inspiratie voor mij, hun muziek schoot alle kanten uit maar het was altijd The Beatles. Op Oscillation zijn poppie dingen, akoestische nummers, synthesizers en dikke riffs te horen, maar uiteindelijk is het allemaal Navarone."