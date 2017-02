Dua Lipa zingt relatieperikelen van zich af

Dua Lipa schreef Hotter Than Hell na een stukgelopen relatie en krijgt er veel reacties op van fans. "Voor mij was het therapeutisch om te schrijven. Dat het andere mensen ook helpt, is alles wat ik kan wensen."





Haar ouders vluchtten van Kosovo naar Londen waar Dua Lipa – haar echte naam – in 1995 wordt geboren. Als kind is ze al gefascineerd door muziek, wat wordt gestimuleerd door haar vader Dukagjin Lipa, zelf ook een muzikant.

"Ik laat hem nog steeds alles horen wat ik maak”, vertelt de zangeres. “Zijn oordeel is heel belangrijk voor me. Als kind schreef ik al liedjes, die ik vaak ter plekke verzon. Dan zong ik voor mijn moeder: 'Als ik ouder ben, krijg ik dan je jurk, je schoenen, je make-up?' Mijn ouders hebben het er nog steeds over."

YouTube

In 2008 verhuist het gezin terug naar Kosovo maar als Dua Lipa 16 is, gaat ze alleen weer naar Londen. Ze maakt snel naam door op YouTube covers te posten van artiesten als Nelly Furtado en Christina Aguilera. Het levert haar een platencontract bij Warner Bros. op en eind 2015 scoort ze haar eerste hit met Be The One.

Slechte relatie

"Ik schrijf over mijn eigen leven en ervaringen", zegt Dua Lipa. "Hotter Than Hell is geïnspireerd door een slechte relatie waar ik in zat. Die persoon gaf me het gevoel dat ik niet goed genoeg was, waarop ik mezelf constant probeerde te bewijzen. Toen het uit ging voelde ik me zwak, maar daar wilde ik niet over schrijven."

"In het liedje draai ik het om: alsof ik degene was waar hij niet genoeg van kon krijgen en ik de sterkste was. Als ik het nu zing denk ik niet meer aan die persoon, maar voel ik het zelfvertrouwen en de kracht dat het nummer me gaf." Veel fans hebben er baat bij, merkt de zangeres. "Ze vertellen me dat ze zich gesterkt voelen door mijn liedjes, dat is heel belangrijk voor me."

Controle houden

Het langverwachte debuutalbum van Dua Lipa is al twee keer uitgesteld en staat nu gepland voor juni 2017. "Ik heb veel geleerd tijdens het maken ervan", vertelt ze. "Mezelf durven openstellen tegenover mensen die ik nooit eerder had ontmoet maar ook de controle houden over wat ik uitbreng. Want de enige die een eerlijke en oprechte song uit mij kan krijgen, ben ik zelf."