Rag ‘n’ Bone Man wil muzikaal verrassen

Zijn muzikale stijl ontstaat als hij zichzelf niet goed genoeg vindt als rapper en gaat zingen. "Ik wil muziek maken die echt anders is en mensen verrast."

Rag ‘n’ Bone Man heet eigenlijk Rory Graham en komt uit Uckfield bij Sussex. De 31-jarige Brit is al een jaar of tien actief als muzikant, aanvankelijk maakt hij vooral hiphop. Als hij zijn stijl aanpast begint het te lopen. In 2016 brengt hij de singles Healed, Wolves en Human uit.

Hij wordt opgenomen in de invloedrijke BBC Sound of 2017-lijst en wint de Britse Critics’ Choice Award, een prijs van muziekjournalisten. In februari verschijnt zijn debuutalbum Human.

Jamsessie

"Ik wilde altijd een rapper zijn maar anderen waren veel beter dan ik", vertelt Graham over het begin van zijn carrière. "Toen kwam ik erachter dat ik ook kon zingen. Mijn vader haalde me over om tijdens een jamsessie op te treden, wat ik na veel whisky eindelijk durfde. Toen wist ik dat ik dat moest gaan doen. Ik ging akoestisch optreden en schreef een soort blues-nummers."

Echte mensen

Zijn teksten gaan over echte mensen en gebeurtenissen, aldus Graham. "Het gaat niet alleen over mij maar ook over vrienden die me hun verhalen vertellen. Soms krijg ik het goud van hen. No Mother gaat over een vriend die zijn dochter niet meer mocht zien, het is erg emotioneel. Toen ik het zong tijdens een optreden waar hij bij was, zag ik hem huilend in het publiek staan. Dat was een bijzonder moment."

In de hit Human bezingt Graham zijn eigen gevoelens. "Het gaat over toegeven dat je vaak gewoon niet alle antwoorden hebt. 'I’m no prophet or messiah' is een zin, het erkennen van dat gevoel."

Het debuutalbum Human van Rag ‘n’ Bone Man is zo goed als klaar. "Het belangrijkste vind ik dat de plaat opvalt tussen de rest van het aanbod. Ik heb altijd muziek willen maken die anders klinkt, ik wil mensen verrassen. Het is ook een heel divers album."