Junkie XL maakt soundtrack voor Tomb Raider

Dat laat de producer weten op Instagram, waar hij een foto van hoofdrolspeelster Alicia Vikander als Lara Croft op de filmset plaatst, samen met de tekst ‘On to the next …#FilmScore’.

Holkenborg woont al lange tijd in de Verenigde Staten. Hij brak in 2002 internationaal door met zijn remix van A Little Less Conversation van Elvis Presley, maar heeft zich de laatste jaren vooral geconcentreerd op het componeren van filmmuziek.

Zo verzorgde hij de soundtracks voor grote hits als Mad Max: Fury Road, Deadpool, Black Mass, Brimstone, Divergent en The Dark Tower.

Tomb Raider is in maart 2018 in de bioscopen te zien.