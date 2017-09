Puddle of Mudd zegt optreden af na arrestatie zanger

Scantlin probeerde volgens TMZ met een wapen een vliegtuig in te komen.

De zanger wilde vanaf de luchthaven van Los Angeles een binnenlandse vlucht nemen toen hij werd aangehouden. Naast verboden wapenbezit zou de politie de zanger voor nog meer zaken hebben opgepakt.

Puddle of Mudd had in Nederland kortstondig succes met het nummer She Hates Me. Het lied kwam uit in 2002 en kreeg extra bekendheid vanwege de versie van het Belgische meisjeskoor Scala.