Langverwacht nieuw album Björk verschijnt in november

Dat meldt The New York Times vrijdag.

Onlangs gaf Björk al prijs dat de single The Gate gaat heten. Op 18 september komt de track digitaal beschikbaar. Op vinyl verschijnt The Gate een paar dagen later.

De song is de voorbode van het nieuwe album. De plaat is de langverwachte opvolger van Vulnicura uit 2015. Zelf beschreef ze onlangs haar nieuwe album als “een Tinder-album”.

“Hij gaat over een zoektocht naar Utopia en over ware liefde”, zei ze. “Als je tijd doorbrengt met iemand waarmee je het op allerlei gebieden fijn hebt, dan ben je eigenlijk in Utopia. Het is dan eigenlijk een droom die uitkomt.”