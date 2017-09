Nieuw album Zayn Malik verschijnt 'binnenkort'

"Elke dag is er weer een nummer dat ik ruil voor een ander nummer", vertelt de voormalig One Direction-zanger aan The Fader. "Daarom heb ik ook nog geen releasedatum. De plaat is er, maar hier en daar voer ik nog steeds veranderingen door."

De 24-jarige Malik schreef voor zijn tweede cd "veel, maar een stuk minder" nummers dan voor zijn eerste plaat Mind of Mine uit 2016. "Dit geeft aan dat ik meer gefocust ben. In elk nummer zeg ik wat ik wil zeggen. Bij mijn eerste plaat was ik dat soort dingen nog aan het uitvogelen, daarom had ik toen veel meer materiaal."

De zanger verwacht dat de opvolger van Mind of Mine "redelijk snel, in de komende maanden" zal verschijnen. "Ik weet het niet zeker. Dat is het mooie van het woord 'snel', dat kun je op verschillende manieren interpreteren. Mijn management legt zeker druk op me, maar ik neem de tijd."

Een titel heeft hij ook al. "Daar ben ik heel blij mee. De naam heeft iets raars, maar meer ga ik er niet over zeggen."