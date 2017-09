Lady Gaga neemt pauze van muziekcarrière

De zangeres wil "even gas terugnemen, om bij te kunnen komen. Want dat is belangrijk", liet ze weten tijdens een persconferentie ter ere van haar Netflix-film Gaga 5'2'' op het filmfestival van Toronto.

Hoe lang de pauze gaat duren, is niet bekend. "Het betekent niet dat ik me niet ga bezighouden met muziek maken. Het betekent ook niet dat ik geen plannen heb voor de toekomst", vertelde Lady Gaga volgens The Hollywood Reporter.

De zangeres vertelde verder dat haar optreden tijdens de Super Bowl, in februari van dit jaar, een persoonlijk hoogtepunt was. "Dat is mijn favoriete bezigheid: mensen entertainen en hen blij maken."

Chronische pijn

In Gaga 5'2" wordt de zangeres, die werd geboren als Stefani Joanne Germanotta, onder meer gevolgd terwijl ze wisselende kritieken krijgt op haar album Artpop en terwijl ze bezig is met haar volgende album Joanne uit 2016. De film gaat vrijdagavond in première.

Haar strijd met chronische pijn komt ook aan bod. "Het gaat wel", zei ze tijdens de persconferentie. "Het is soms moeilijk, maar het voelt ook als een bevrijding." Lady Gaga maakte eind vorig jaar bekend te kampen met PTSS, wat een oorzaak kan zijn voor chronische pijn. De afgelopen jaren leed de zangeres naar eigen zeggen constant chronische pijn.