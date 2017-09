Kaarten strandconcert Anouk door slecht weer massaal aangeboden

Sommige mensen willen hun kaarten zelfs voor 5 euro verkopen, terwijl voor een toegangsbewijs bijna 40 euro moest worden betaald.

De organisatie liet vrijdagochtend weten dat het concert doorgaat, maar dat het voorprogramma met optredens van Piñata en Friends of the Family vanwege het weer is geschrapt. De mededeling leidde tot veel verontwaardigde reacties van bezoekers, die geld terug willen omdat ze nu 'alleen maar' Anouk te zien krijgen.

Volgens de manager van Anouk, Kees de Koning, valt het allemaal wel mee met het aantal kaarten dat te koop wordt aangeboden. "Het aantal kaarten dat nu op Ticketswap staat is niet meer dan bij andere grote evenementen, dat zijn er maar een paar honderd op een totaal van 25.000 mensen", zegt De Koning in een reactie tegen NU.nl.

"Er wordt gesuggereerd dat er noodweer op komst is, maar er wordt alleen regen voorspeld. We hebben al vaker moeten optreden in de regen, dat is niet anders dan op elk ander festival", vindt de manager. "Wij hebben er in elk geval zin in om weer in Den Haag op te treden", aldus De Koning.

Anouk zelf blijft laconiek onder alle tumult. Op haar Facebook heeft ze een filmpje van zichzelf onder de douche gepost, met de tekst: "Mentale voorbereiding. Vanavond. Regen. Focus!!"

Den Haag

De gemeente Den Haag houdt de situatie in de gaten. Burgemeester Pauline Krikke heeft vrijdagochtend volgens haar woordvoerder contact gehad met de organisatie. Het concert gaat vooralsnog door. De situatie rond het weer wordt wel gemonitord, aldus de gemeente.

Zaterdag staat er op het strand nog een concert gepland van Doe Maar.