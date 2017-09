Sean Paul geeft optreden in AFAS Live

De van Jamaica afkomstige Paul is bekend van hits als Gimme The Light en Get Busy.

Ook werkte de 44-jarige zanger met grote artiesten als Beyonce, Rihanna, Nicki Minaj, Busta Rhymes, Sia, Kelly Rowland en Enrique Iglesias.

Zijn duet No Lie met Dua Lipa behaalde eind 2016 een top 10-hit in Nederland en zijn samenwerking met de Britse band Clean Bandit, Rockabye behaalde de nummer 1-positie in de Nederlandse Top 40.

Paul trad eerder dit jaar op in De Melkweg in Amsterdam en gaf een optreden op het festival Lowlands.

De voorverkoop voor het concert start vrijdag 15 september om 10 uur via Ticketmaster. Kaarten zijn 49 euro.