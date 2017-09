Controversiële zakenman zet zeldzaam album Wu-Tang Clan op eBay

De Amerikaan plaatste het album op veilingsite eBay. Shkreli stelt onder meer dat hij de plaat nog nooit in zijn geheel heeft beluisterd en dat hij hem ook "altijd nog kapot kan slaan". Hij verkoopt het schijfje omdat hij naar eigen zeggen zwart werd gemaakt door "de minst intelligente" leden van de Wu-Tang Clan.

Dat gebeurde omdat de bandleden pas na de verkoop ter ore was gekomen dat Shkreli bekend werd door het verhogen van de prijs van een aidspil met vijfduizend procent. De ondernemer belooft nu de helft van de eventuele opbrengsten van de cd te doneren aan medisch onderzoek.

Shkreli kocht het enige exemplaar van het album in 2015 voor twee miljoen dollar. Once Upon a Time in Shaolin werd daarmee in een klap het waardevolste album ooit.

Fragmenten

In het koopcontract stond dat Shkreli de muziek de komende 88 jaar niet mag delen met anderen. Daar hield hij zich echter niet altijd aan. Diverse keren liet hij al fragmenten horen op internet.

Diegene die Once Upon a Time in Shaolin wil kopen, moet daarvoor wel diep in de buidel tasten. Het hoogste bod is al hoger dan een miljoen dollar.