Bono schreef nummers nieuw U2-album met sterfelijkheid in achterhoofd

Dat vertelt hij in een interview met Ruud de Wild op NPO Radio 2.

"Je hebt vast gehoord dat ik van mijn fiets ben gevallen in Central Park", zei Bono over zijn ongeluk eind 2014 waarbij hij zijn hand brak. "Er is echt helemaal niets cools aan van je fiets vallen, het is geen motor. En daarna heb ik nog een paar van dit soort situaties gehad."

"Daarom heb ik gedaan alsof dit ons laatste album is", ging Bono verder. "Met dit album zeg ik alles wat ik wilde zeggen tegen mijn geliefden, mijn fans, mijn vrouw en mijn kinderen." Het nieuwe nummer van U2, You're The Best Thing About Me, gaat dan ook over Bono's vrouw. "Spelen in U2 is net alsof je in het nationale voetbalelftal speelt. Mensen houden van je, of mensen haten je. Maar iedereen houdt van mijn vrouw."

Het album Songs of Experience komt op 1 december uit.