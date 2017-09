Bill Withers brengt voor het eerst sinds 32 jaar nieuwe muziek uit

De 79-jarige zanger nam voor het tribute-album een nieuwe versie op van het nummer (You‘ve Been Quite a Doll) Raggedy Ann, meldt Pitchfork woensdag.

In 1985 besloot de zanger met pensioen te gaan. Tussentijds maakte hij nog wel nieuwe muziek, maar hij besloot om die niet uit te brengen. Ook schreef hij muziek voor de artiesten Jimmy Buffet en George Benson.

In 2015 werd Withers opgenomen in de Rock and Roll Hall of Fame. Aan Rolling Stone vertelde de zanger dat hij niet de persoonlijkheid heeft die nodig is om een bekende muzikant te zijn. "Ik ben best verlegen, ik verstop me liever."

Withers scoorde vele grote hits, waaronder Ain't No Sunshine, Lovely Day en Just the Two of Us.