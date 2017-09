Nederlandse band De Staat in voorprogramma The Rolling Stones

De Staat vormt het voorprogramma in Amsterdam, Leon Bridges is verantwoordelijk voor het voorprogramma in Arnhem op 15 oktober.

Verschillende bands staat voorafgaand aan The Rolling Stones op de Europese podia.

Zo staat de band Kaleo in Hamburg en Munchen in het voorprogramma, terwijl Cage the Elephant dat doet bij de drie optredens in Parijs.

De tournee draagt de naam Stones - No Filter en zal de band dwars door Europa leiden. De laatste keer dat The Rolling Stones in Nederland te zien waren was tijdens het Pinkpop festival in 2014.

Vorig jaar verscheen het meest recente album Blue & Lonesome van de Britse band.