Mede-oprichter krautrock-band Can Holger Czukay (79) overleden

Czukay werd dood aangetroffen in de Inner Space Studio, waar Can muziek opnam. De muzikant zou daar ook wonen, meldt Rolling Stone dinsdag.

Bouwvakkers die in de buurt werkten hadden hem een tijdje niet meer gezien. Een van de buren heeft hem in zijn appartement gevonden. Het is nog niet bekend wat de precieze doodsoorzaak is.

De muzikant was bassist in de groep, die in 1968 werd opgericht. De band maakte furore in de jaren zeventig met een muziekmix van onder meer jazz, rock en avantgarde-invloeden en had grote invloed op artiesten uit de new wave-, techno- en trancewereld.

In 1979 startte Czukay een solocarrière, waarin hij ook experimenteerde met geluidseffecten en muzieksamples. Hij werkte samen met veel andere artiesten, waaronder The Eurythmics en Brian Eno.