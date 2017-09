Zieke Robbie Williams cancelt laatste deel Europese tournee

Dat heeft zijn publicist laten weten aan BBC.

Er stonden nog drie shows in de agenda voor Williams. Donderdag zou hij optreden in Sint Petersburg en zondag stond nog een concert in Moskou op het programma. Ook een show van de zanger tijdens het muziekfestival New Wave in Sochi gaat niet door.

Williams toert sinds juni door Europa met zijn Heavy Entertainment Show. Daarbij deed hij begin juli ook Nederland aan met een concert in Nijmegen. In februari en maart volgen nog een aantal shows in Australië en Nieuw-Zeeland.

Afgelopen week zei de zanger te kampen met depressies en artritis. Of dat iets te maken heeft met het afzeggen van de shows is niet bekend.