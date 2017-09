Recensieoverzicht: concert Metallica geslaagd ondanks vallende zanger

AD - vier sterren

"De fans zagen de meesters van de metal zoals ze die het liefst zien: spijkerhard. Wie van Metallica vernieuwingsdrang of experiment verwacht, stalt zijn hoop het beste bij de ingang van de zaal. Het viertal is als een bezoekje aan de Chinees op de hoek op zondagavond: je weet vooraf exact hoe het bestelde menu zal smaken. En in Metallica's geval levert het hoofdgerecht geen maagkramp, maar gehoorschade op. (...) De hippe opstelling was voor zanger James Hetfield getuige een valpartij in het trapgat nog even wennen. 'Het gaat prima,' reageerde hij. 'Met m'n ego wat minder.'"

De Volkskrant - drie sterren

"Het bandjesgevoel ontbreekt. Je kijkt steeds naar één persoon, en dus een parade van voorbijtrekkende Metallicamannen, en hebt eigenlijk nauwelijks het idee dat hier een hecht metalbandje staat te spelen. Vooral ook omdat de band helemaal niet hecht speelt. (...) Er gebeuren gelukkig ook veel mooie dingen. De rond het podium vliegende vierkante blokken, waarop steeds andere beelden worden geprojecteerd, zijn een genot om naar te kijken. Het spektakel bij het alweer nieuwe nummer Moth Into Flame is adembenemend, met als kleine motjes rondvliegende, lichtgevende minidrones."

De Telegraaf - geeft geen sterren

"Briljant, hard en geslepen dus, vol agressie en de bekende grootspraak van Hetfield, die het nog altijd liefst vanuit achterin zijn strot over louter leven en dood heeft. Tien nummers achter elkaar deed dat behoorlijk eendemensionaal aan, maar zo is deze band nu eenmaal op z’n best. Dat zag je wel toen ze met z’n vieren een drumintermezzo inbouwden in het nummer Now that we’re dead, wat vooral overkwam als misplaatste moeilijkdoenerij."

Metro - geeft geen sterren

"Metallica gaf de fans maandagavond in de Ziggo Dome waar ze voor kwamen: een knalharde hardrockshow. Het is een beproefd recept dat nooit verveeld. Zelfs niet na 36 jaar. (...) Boven het podium waren 36 zwevende tv’s te zien en bij Moth Into Flame cirkelden zelfs drones boven het podium. Dat er af en toe eentje naar beneden viel, mocht de pret niet drukken."

