Dj Paul Kalkbrenner kijkt uit naar ADE-show

De Duitse muziekproducer neemt op vrijdag 20 oktober de middag voor zijn rekening met een show genaamd Back to the Future. Hierin brengt hij remixes en mashups van technoclassics, waar hij zelf mee opgroeide.

"De muziek die ik heb gevonden en tijdens Back to the Future gebruik, is muziek die niet alleen Berlijn heeft veranderd, maar ook andere Europese hoofdsteden van elektronische muziek, zoals Amsterdam'', zegt Kalkbrenner.

"Het tweede deel van de jaren tachtig en het eerste van de jaren negentig zijn voor mij en de gehele Europese technoscene leidend en bepalend geweest. ADE en Awakenings maken zich ook hard voor de technocultuur en geschiedenis, waardoor ik me geen beter podium voor Back to the Future kan wensen."

Dj's

Tijdens de show maken ook DJ Pierre & Phuture, Simina Grigoriu en Michel de Hey hun opwachting.