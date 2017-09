Steely Dan-gitarist Walter Becker (67) overleden

Het nieuws wordt bevestigd via de website van de band. Een doodsoorzaak wordt niet genoemd.

In juli moest Becker al verstek laten gaan bij de Classic West- en Classic East-concerten in Los Angeles en New York. Zanger Donald Fagen vertelde toen aan Billboard dat Becker herstellende was van "een procedure" en hopelijk "snel weer beter" zou zijn. Meer details gaf hij niet.

Het jazz-georiënteerde Steely Dan werd in 1972 opgericht, maar in 1980 gingen Becker en Fagen ieder hun eigen weg. Tot ieders verrassing kwamen de twee in 1993 weer bij elkaar. In 2000 verscheen hun eerste studioalbum in twintig jaar, Two Against Nature. Het werd onderscheiden met vier Grammy's.

Bekende nummers van Steely Dan zijn onder meer Do It Again (1972) en Rikki Don't Lose That Number (1974).

Donald Fagan

Donald Fagen, het andere lid van Steely Dan, belooft de muzikale nalatenschap van Becker zo lang als hij kan levend te houden.

In de brief vertelt de zanger en toetsenist hoe hij en Becker elkaar tijdens hun studie ontmoetten. "We hielden van dezelfde dingen, W.C. Fields, jazz en soul." Hij vertelt ook dat Becker een moeilijke jeugd achter de rug had. Verder bewondert hij de humor en de creativiteit van zijn muzikale partner.

Hij noemt hij Becker een geweldige muzikant en een geweldig componist.