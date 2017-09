Zanger Queens of the Stone Age wil open-minded publiek

"Ik vind het verschrikkelijk als mensen worden gepest", zegt de zanger in een interview met NME. "Als ik zoiets zie, probeer ik de pester te pesten. Dat is al heel vaak gebeurd. Ik ben de enige die bij een concert een microfoon heeft en soms lijkt het alsof ik iemand te grazen neem - en dat is vaak ook zo."

"Ik heb racisten, homofoben en vrouwenhaters altijd geprobeerd te weren uit het publiek", aldus de 44-jarige zanger. "Ik zie graag een groep mensen die open-minded is."

Homme herinnert zich nog een voorval van een concert dat hij gaf tijdens een festival in Nederland. "Volgens mij was het bij Lowlands. Ik zag hoe een jongen een meisje recht in haar gezicht sloeg."