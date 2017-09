Dj Sidney Samson droomde van carrière als rockgitarist

Met zijn nieuwe muzikale project Deadly Zoo hoopt de house-dj alsnog als gitarist op grote podia te belanden. "Ik wil ooit op een festival als Pinkpop staan met deze band en dan echt een dikke show neerzetten."

Vorig jaar begon het te kriebelen bij de 35-jarige dj. "Na tien jaar in de housescene wilde ik iets heel anders erbij gaan doen, echt terug naar mijn roots." Zo kwam hij uit bij hiphop en dancehall. Via via leerde hij drie muzikanten kennen, met wie hij nu Deadly Zoo vormt. "Het leuke is: niets was gepland. Alles is heel organisch verlopen."

Deadly Zoo maakt momenteel de overgang van een act met dj naar een liveact. "Binnenkort gaan we met een band repeteren. Als we echt iets live gaan doen, dan ben ik de gitarist. Nu ben ik toch nog meer de dj."

Jongensdroom

Samson hoopt steeds meer achter zijn draaitafels vandaan te kunnen komen. "Zo kan ik aan het publiek laten zien dat ik ook echt artiest ben." Afscheid nemen van het dj'en is voorlopig niet aan de orde. "Het hang natuurlijk af van hoe de dingen gaan lopen, maar voorlopig bestaat Deadly Zoo naast de dj Sidney Samson."

Dat Samson nu alsnog zijn jongensdroom achterna gaat, heeft mogelijk ook te maken met zijn scheiding van Eva Simons. Vorig jaar liep het huwelijk van de dj en de zangeres na twee jaar stuk. "Tijdens ons huwelijk cijferde ik mezelf eigenlijk een beetje weg en was ik veel bezig met haar carrière. Toen we uit elkaar gingen, had ik weer de tijd om op mezelf te focussen."