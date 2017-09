Platenlabel Ali B werkt samen met concurrent TopNotch

"In plaats van elkaar te beconcurreren, trekken we steeds meer naar elkaar toe", zegt Ali in het AD.

"We moeten simpelweg ook wel samenwerken", gaat Ali verder. "Wij doen bijvoorbeeld het management van Ronnie Flex, die zijn platen uitbrengt via Top Notch."

De rapper hoopt dat zijn mediabedrijf in de toekomst nog meer gaat samenwerken met het platenlabel dat in 1995 werd opgericht door Kees de Koning. "Inmiddels zijn we zelfs bezig een gezamenlijk reclamebedrijf op te zetten. Als je ons bereik optelt, zijn we simpelweg het grootste kanaal om jongeren in Nederland te bereiken."