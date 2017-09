Fans Mariah Carey hopen op hit Taylor Swift vanwege record

Carey heeft niets te maken met Swifts Look What You Made Me Do, maar als het nummer snel bovenaan de hitlijsten terechtkomt, behoudt de zangeres haar gedeelde record.

Zomerhit Despacito van Luis Fonsi, Daddy Yankee en Justin Bieber evenaarde deze week het record dat Carey in 1995 vestigde met Boyz II Men. Hun liedje One Sweet Day stond toen zestien weken lang op de hoogste positie in de hitlijst.

Als Despacito komende week nog steeds op nummer 1 staat, verdwijnt Carey dus uit de boeken als artiest die het langste de Amerikaanse Top 100 domineerde.

Downloadrecord

Volgens Billboard, dat de hitlijst uitgeeft, stevent Swift hard af op de nummer 1-positie. Het blad voorspelt zelfs dat Look What You Made Me Do deze week met zo'n vierhonderdduizend downloads het record voor 2017 breekt voor bestverkopende nummer in de week van de release.

Die eer ging tot nu toe naar Ed Sheeran, wiens Shape Of You, in januari in een week 240.000 keer werd gedownload.