Sam Smith brengt 8 september nieuw album uit

"Morning London x", schrijft de Stay with me-zanger op Twitter bij een foto van een groot reclamebord waarop de datum staat aangekondigd.

"Ik wil jullie bedanken", zei Smith donderdag in een bericht op zijn Instagram-pagina.

"Bedankt dat jullie zo geduldig zijn en dat jullie mij het afgelopen jaar in de gelegenheid hebben gesteld om mijn geest in te duiken en mij in alle vrijheid muziek hebben laten schrijven. Ik voel me zo herboren en heb veel verhalen. Ik kan niet wachten om ze te delen. Ik ben bang en opgewonden tegelijk, ik heb mijn hart en ziel in deze plaat gestoken."

Oscar

De 25-jarige zanger brak in 2014 door met In The Lonely Hour waarop hits als Stay With Me en I'm Not The Only One stonden. Een jaar later nam Smith de soundtrack van de James Bond-film Spectre voor zijn rekening.

De single, Writing's On The Wall, leverde hem een Oscar op. Daarna werd het stil en liet Smith nauwelijks meer van zich horen.