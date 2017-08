Geen enkele andere plaat stond zo lang in de hoogste regionen van de Amerikaanse hitlijst.

Vorige week evenaarde Sheeran de records van The Chainsmokers en LeAnn Rimes. Hun hits, respectievelijk Closer en How Do I Live, stonden 32 weken in de top tien van de Billboard Hot 100.

Shape Of You voerde de Amerikaanse hitlijst twaalf weken aan. Het nummer kwam in januari binnen op nummer 1 en staat sindsdien in de top tien.