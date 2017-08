Evers staat inmiddels al ruim vijftien jaar op de planken met zijn band. In 2011 ging de groep muzikanten voor het eerst op tournee. De band speelde afgelopen jaren al een aantal keer in openluchttheaters, maar dit is de eerste keer dat er een toer omheen wordt georganiseerd.

Het eerste optreden is op 31 augustus in Soest. De Edwin Evers Band sluit de nagenoeg uitverkochte tournee op 22 september af in Bloemendaal.