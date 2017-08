Metallica vindt weer aansluiting bij nieuwe generatie metalfans

"Ik zie dat wij weer een nieuwe fase ingaan en dat we weer aansluiting vinden bij een nieuwe generatie metalheads, die veel van ons verwachten", zegt Trujillo in gesprek met de Volkskrant.

"Ik ben opnieuw trots op mijn bandje - dat zeg ik zelden en ook niet zomaar. Ik ben enorm kritisch op mijzelf, op het ziekelijke af, maar ik hoor het mezelf de laatste tijd gewoon weer héél goed doen."

Nieuw begin

Vorig jaar verscheen Hardwired… to Self-Destruct, het tiende studioalbum van de Amerikaanse band die op 4 september in de Ziggo Dome in Amsterdam speelt.

Volgens Trujillo heeft dat album een nieuw begin gemarkeerd: "We hadden bijna tien jaar geen muziek uitgebracht. Niet eens zozeer omdat we geen idee hadden wat voor muziek we in godsnaam móésten uitbrengen. Maar we passeerden allemaal de vijftig en gingen ons dus richten op andere zaken. Dingen die we ineens veel belangrijker gingen vinden - familieleven en zo. Het schijnt bij de leeftijd te horen."