"Vol trots mag ik de eerste gastartiest aankondigen voor mijn concert in het Sportpaleis! André Hazes is er ook bij op 10 maart in Antwerpen!", zo twitterde Smit.

De Volendamse zanger viert dat hij twintig jaar in het vak zit. Dat deed hij vorig jaar al in Nederland met een uitgebreide tournee. In maart is België aan de beurt. Tijdens de show, die de naam Jan & Alleman draagt, nodigt hij verschillende gastartiesten uit.