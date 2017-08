Triggerfinger gaat niet nogmaals voor coverhit

"Dat zou betekenen dat we succes afmeten aan geld en nog meer geld", zegt frontman Ruben Block in het AD. "Maar voor mij en voor mijn vrienden hier is succes spelen wat je zelf het leukst vindt. Het wordt er niet interessanter van als je mathematisch probeert iets te reproduceren. Het is wel mogelijk, denk ik. Maar wat heeft het voor zin? Ik wil juist weten wat we nog méér kunnen."

Verschillende platenmaatschappijen probeerden Triggerfinger al eens over te halen weer eens voor een hit te gaan. "Dat was bij onze vorige maatschappij Universal al zo", zegt Block. "Daar wilden ze graag dat we nog een cover opnamen. Met als doel weer zo'n hit te scoren. Vonden wij gewoon geen goed idee. Op de lange termijn levert zoiets niets op."

"Ik kan me voorstellen dat een jongere band voor die druk zwicht", vult bassist Paul van Bruystegem aan. "Maar wij willen oud worden in de muziek. Ik ben 58. Het lijkt me vreselijk om op mijn zeventigste muziek te spelen waar ik niet achter sta."