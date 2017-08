Coldplay en Mary J Blige zeggen optredens af vanwege orkaan Harvey

Blige maakte vrijdagochtend bekend niet op te treden. Coldplay hield tot het laatste moment hoop, maar moest rond het middaguur (plaatselijke tijd) toch laten weten niet op het podium te verschijnen.

“We wilden heel graag optreden, maar nu we het nieuws over de storm volgen, vinden we niet dat we mensen kunnen vragen hun veiligheid in gevaar te brengen. Dus helaas zullen we het concert moeten uitstellen”, twitterde de band.

Een paar uur daarvoor liet Mary J Blige weten dat ook haar concert in Houston niet doorgaat. De show van de zangeres is verschoven naar 19 september. Ook de heren van Coldplay willen op een later moment terugkeren in Houston. Wanneer dat is, wordt later bekendgemaakt.

Lady Antebellum gelastte al eerder een concert in Houston af met het oog op het weer. De countryband zou zondag optreden in de stad.