Recensieoverzicht: nieuwe single Taylor Swift 'is geen slachtoffer-lied'

De Volkskrant

Volkskrant-muziekjournalist Robert van Gijssel noemt het nummer, dat Swift samen schreef met Jack Antonoff, een "aardig popliedje". "Het opvallendst is natuurlijk de kurkdroge drumcomputer, die herinneringen oproept aan de beginjaren van de hiphop, aan de boogie van de vroege jaren tachtig waar danceproducer Calvin Harris onlangs ook al mee aan de haal is gegaan."

Variety

"Het hele refrein wordt gesproken in plaats van gezongen en constant herhaald gedurende een doordreunend bas-ritme. Het maakt onderdeel uit van het gevoel dat er wordt toegewerkt naar iets groots, om uiteindelijk uiteen te vallen in een vlakke en staalharde beat die vooral bedoeld is om uit je speaker te knallen."

In het nummer zou de Shake it off-zangeres refereren aan het incident met Kanye West tijdens de MTV Music Awards (de rapper onderbrak Swift toen zij een prijs won, hij vond dat de prijs naar Beyoncé had moeten gaan red.). "Het is geen slachtoffer-lied", vindt Variety. "De regel Honey, I rose up from the dead, I do it all the time geeft aan dat, behalve dat Swift geheel terecht boos is, zij er nog steeds plezier in heeft. Het nummer zorgt ervoor dat de superster een stoerder meisje is dan het stoere meisje dat we al kennen, maar laat ook zien dat Swift een meisje is dat gewoon lol heeft en spot met haar eigen woede."

The Sydney Morning Herald

"Muzikaal gezien zit Swift nu mijlenver af van haar zoete pop- en countryroots. Er is dit keer geen liefdesverhaal te vinden in de songtekst of de muziek. Het nummer begint met een relatief rustige, maar ook onheilspellende combinatie van strijkers en piano. Die moet daarna plaatsmaken voor een basdrum, waarin Swift in het refrein alle dingen opnoemt die zij niet leuk vindt aan Kanye West."

"Vocaal gezien is Swift in goede vorm. Ze heeft een ontzettend krachtig lager register en gebruikt dit op volle kracht tijdens het nummer, voordat ze wat zachtere noten zingt. Die komen uit het niets, en vormen een welkome opluchting na al die woede."

Rolling Stone

"Taylor Swift is nog niet klaar voor een goedmaker met haar Look What You Made Me Do, de bijtende lead single van haar zesde album Reputation, waar men met smart op zat te wachten."

"Muzikaal is Look een voortzetting van de poprichting die Swift begon in te slaan met haar EP uit 2014, maar Look is een veel donkerdere versie. Ze is eerder bezig met het doorzetten van het antagonistische van de wraakvolle hit single Bad Blood, dan met het optimistische, dromerige van nummers als Welcome to New York en Shake It Off."

