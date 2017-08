Shania Twain werd voor hit geïnspireerd door naaktfoto Brad Pitt

"Ik herinner me dat een vriendin op bezoek was. Het was bijna kerst, we bakten koekjes", vertelt de 51-jarige zangeres aan Billboard. "Ik werkte op dat moment aan mijn album (Come on over, red.) en er was toen een schandaal gaande over naaktfoto's van Brad Pitt en Gwyneth Paltrow (zijn vriendin destijds, red.)."

Twain vertelt dat ze niet begreep waarom er zo veel aandacht werd geschonken aan de foto's gemaakt door paparazzi. "Ik dacht: waar gaat dit over? Het maakt geen indruk op me, waarom deze heisa?"

Daarop besloot de zangeres er een nummer over te schrijven. Ze gebruikte ook Pitt's naam in de songtekst: "OK, so you're Brad Pitt? That don't impress me much."

"We zien toch elke dag wel naakte mensen? Dat was vooral mijn frustratie. Het was niet zo dat ik me ergerde aan Brad. Het ging om de associatie die ik maakte, over dat we ons druk maken over totaal onbelangrijke dingen. Het kon om elke willekeurige knappe man gaan", aldus Twain over de aanleiding van haar single. Het nummer bereikte in Nederland een tweede plek in de hitlijsten.