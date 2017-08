MTV geeft transsoldaten kaartjes voor Video Music Awards

"MTV heeft transgendersoldaten inderdaad uitgenodigd en we zouden het een eer vinden als ze komen", zei directeur Christopher McCarthy van de zender tegen CNN. "Elke patriot die zijn leven in de waagschaal stelt voor onze vrijheid en gelijkwaardigheid, is een held voor MTV en jongeren overal."

Eerder besloot MTV de naam van het beeldje dat wordt uitgereikt aan de winnaars van een Video Music Award, de Moonman, van naam te veranderen. Die heet nu de Moon Person. De genderneutrale naam past beter in het nieuwe beleid van MTV, dat sinds dit jaar bij al haar awardshows de prijzen niet meer in mannelijke en vrouwelijke categorieën indeelt.

Zo werd bij de Movie & TV Awards afgelopen mei maar één award uitgereikt voor het beste acteerwerk. Die eer ging naar Emma Watson voor haar hoofdrol in The Beauty And The Beast.

De 34e editie van de MTV Video Music Awards wordt zondagavond met een grote liveshow uitgezonden. Een reeks artiesten, onder wie Ed Sheeran en Demi Lovato, zullen optreden. De presentatie van het spektakel is in handen van zangeres Katy Perry.