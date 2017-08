Wende Snijders wordt huiskunstenaar theater Carré

De reprise van deze uitverkochte voorstelling is het eerste resultaat van het huiskunstenaarschap, waarvoor Snijders ook wordt betrokken bij de programmering en waarvoor ze samen met het theater meerdere projecten gaat doen.

Snijders zegt als kind al ervan te dromen ooit op het podium te staan in Carré en noemt het optreden in de zaal 'een beetje als meedoen aan de Olympische Spelen'.

Ze kijkt ernaar uit om elke dag in het theater te kunnen werken: "Zo zit ik telkens dicht bij het vuur en voel ik dagelijks waarom ik dit doe. Het creatieve proces is soms ook wat eenzaam. Nu kan ik, als ik vastzit, even de zaal in lopen; decors worden opgebouwd, er is een soundcheck aan de gang, een repetitie, ik kan andere mensen en artiesten ontmoeten, dat is een inspirerend vooruitzicht."

Snijders blijft ook in andere zalen spelen. Zo staat ze met Mens tot het einde van dit jaar in uitverkochte zalen door heel Nederland.