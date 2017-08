Dat is besloten naar aanleiding van de terreurdreiging in Rotterdam, zegt organisator Go Ahead Agency tegen het AD.

Er is geen informatie over een eventuele dreiging in Polen maar de organisator neemt het zekere voor het onzekere. "Wij vinden dat het concert wel gewoon door moet gaan'', aldus een woordvoerder.

Allah-Las zou woensdag in de Maassilo in Rotterdam optreden maar dat concert werd op het laatste moment afgelast vanwege terreurdreiging.