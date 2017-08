Demi Lovato toegevoegd aan line-up MTV Video Music Awards

Dit kondigde de zangeres woensdag aan op Twitter. Demi Lovato brengt op 29 september haar nieuwe album Tell Me You Love Me uit.

Eerder was al bekendgemaakt dat Miley Cyrus, Ed Sheeran, Lorde, Fifth Harmony, Thirty Seconds To Mars, The Weeknd en Shawn Mendes het podium van de MTV-show beklimmen.

De awardshow wordt gepresenteerd door Katy Perry, die eveneens optreedt. De zangeres is een van de grote kanshebbers, ze is vijf keer genomineerd. Ook The Weeknd sleepte dat aantal nominaties in de wacht.

Alleen Kendrick Lamar maakt meer kans op een moonman, het beeldje dat de winnaars van een MTV VMA krijgen. De rapper is acht keer genomineerd.

De MTV Video Music Awards worden uitgereikt in The Forum in Inglewood in de Amerikaanse staat Californië.